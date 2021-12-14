В Угорщині зафіксували перші випадки зараження на "Омікрон"

Про це повідомила головна санітарна лікарка Угорщини Сесілія Мюллер, пише Сіньхуа.



"Штам Омікрон виявили в Угорщині", - заявила вона.



За словами Сесілії Мюллер, інфікованими виявилися чоловік і дружина.



Угорщина повідомила про 16 017 випадків коронавірусу протягом п'ятниці та вихідних. Загалом за час пандемії у країні зафіксували 1 198 939 заражень. Протягом 10-12 грудня від коронавірусу померло 455 осіб. Усього зафіксували 36 884 летальних випадків. У лікарнях перебуває 6531 пацієнт, 565 із котрих потребують штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо, перші випадки інфікування на штам коронавірусу "Омікрон" також зафіксували на Кіпрі.

У Великій Британії виявили першу в світі смерть від "Омікрону".

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