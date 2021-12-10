Кіпр повідомив про перші випадки зараження штамом "Омікрон"
На Кіпрі виявили перші три випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон"
Про це повідомляє Cyprus Mail.
10 грулея органи охорони здоров’я Кіпру повідомили, що три випадки зараження COVID-варіантом "Омікрон" виявили в провінції Лімасол.
Усі три випадки виявили у кіпріотів-греків, які повернулися з закордонної поїздки на початку грудня. Ніхто з них не потребує госпіталізації.
Видання зазначає, що троє заражених учнів отримали негативний результат ПЛР-тесту після прибуття до країни, але за кілька днів відчули симптоми та зробили тест ще раз.
За весь час пандемії на Кіпрі зареєстрували 139 тис. випадків зараження COVID-19 та майже 600 смертей внаслідок ускладнень.
- Нагадаємо, станом на 8 грудня штам коронавірусу "Омікрон" виявили у 57 країнах.
- Дослідники з Гонконгу показали перший знімок COVID-штаму "Омікрон".
- Японські дослідники виявили, що "Омікрон" у чотири рази заразніший за "Дельту".
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