Кіпр повідомив про перші випадки зараження штамом "Омікрон"

Про це повідомляє Cyprus Mail.



10 грулея органи охорони здоров’я Кіпру повідомили, що три випадки зараження COVID-варіантом "Омікрон" виявили в провінції Лімасол.



Усі три випадки виявили у кіпріотів-греків, які повернулися з закордонної поїздки на початку грудня. Ніхто з них не потребує госпіталізації.



Видання зазначає, що троє заражених учнів отримали негативний результат ПЛР-тесту після прибуття до країни, але за кілька днів відчули симптоми та зробили тест ще раз.



За весь час пандемії на Кіпрі зареєстрували 139 тис. випадків зараження COVID-19 та майже 600 смертей внаслідок ускладнень.

Нагадаємо, станом на 8 грудня штам коронавірусу "Омікрон" виявили у 57 країнах.

Дослідники з Гонконгу показали перший знімок COVID-штаму "Омікрон".

Японські дослідники виявили, що "Омікрон" у чотири рази заразніший за "Дельту".