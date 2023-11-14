В Україні активізувалися шахраї, які привласнюють гроші під виглядом виплат постраждалим від війни

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

До постраждалих українців приходять СМС чи повідомлення в месенджерах про нарахування соціальних виплат, зокрема єПідтримки, допомоги від ЄС, представників ООН, Червоного Хреста, різних програм благодійних фондів.

"У повідомленнях шахраї пропонують перейти за посиланням і для зарахування коштів просять ввести мобільний номер телефону, пін-код, пароль до інтернет-банкінгу, смс-код від банку. Також зловмисники створюють шахрайські сайти, схожі на справжні сайти державних органів, міжнародних організацій, банків та благодійних фондів", - розповідає СтратКом.

Натомість громадяни переходять за посиланням і потрапляють на сайт, схожий на справжню сторінку відповідної організації. І в результаті вводять усі дані, що автоматично стають відомі шахраям.

У СтратКомі дали поради: перевірте інформацію про виплати на офіційних джерелах, не розголошуйте всі реквізити платіжної картки та паролі до інтернет-банкінгу та не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих сайтах.