В Україні через російську агресію заблоковано вхід суден в усі морські порти

Про це повідомляє Мінінфраструктури.

Вхід та вихід суден в жоден український порт наразі тимчасово неможливий.



Порти Маріуполь, Бердянськ, Скадовськ, Херсон тимчасово не працюють. Миколаїв, Ольвія, Південний, Одеса, Чорноморськ частково здійснюють обробку наявного біля причалів флоту та відвантаження залізницею та автотранспортом. Білгород-Дністровський не працює через відсутність в порту флоту та вантажів.

У Мінінфраструктури додали, що річкова інфраструктура продовжує частково функціонувати. Шлюзи Дніпра на південь від міста Київ знаходиться в робочому стані, окрім Каховського шлюзу, який захоплений Росією.

Нагадаємо, станом на 13 березня лише два порти України були в змозі перевантажувати вантажі на експорт.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb