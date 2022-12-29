В Україні через війну пошкоджено або зруйновано понад 25 тис. км доріг

Про це на брифінгу 29 грудня сказав перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

За його словами, найбільше постраждали 15 областей, наближені до зони бойових дій.

"Сьогодні ми можемо констатувати, що пошкоджено або зруйновано понад 25 тисяч кілометрів доріг. Також 9 тисяч кілометрів доріг - це дороги державного значення. І зруйновано 340 штучних споруд, на дорогах державного значення знаходяться 150 з них", - сказав Івко.

1 грудня Франція передала Україні три переправи для відновлення транспортного сполучення у понівеченій війною Чернігівській області.

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