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В Україні діти з 14 років зможуть самостійно звертатися по безоплатну юридичну допомогу. Подробиці

24 липня, 2023 понедiлок
15:41
Суспільство діти

У серпні деякі неповнолітні зможуть самостійно отримати вторинну правову допомогу в бюро правової допомоги з питань, які можна вирішити в суді

Про це інформують на сайті уряду.

"Питання захисту прав дітей для системи БПД є одним із пріоритетних. Ми багато років проводимо інтенсивну роботу щодо поширення інформації й серед дітей, і серед їхніх законних представників, і серед партнерів про право дітей на отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги", – сказала заступниця директора Координаційного центру з надання правової допомоги Наталія Марчук.

Відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" усі діти мають право на таку безоплатну допомогу, яку можна отримати в бюро за свідоцтвом про народження.

Нині щоб скористатися цією послугою в системі, законний представник дитини має подати заяву до бюро правової допомоги за місцем перебування. Заява має бути супроводжена свідоцтвом про народження дитини.

Проте з 3 серпня набирають чинності зміни до законодавства, відповідно до яких діти 14 років, зможуть самостійно звертатися по вторинну правову допомогу до бюро з питань, звернення з якими до суду дозволяється з цього віку.

Підлітки зможуть звертатися по допомогу до контактного центру - 0 800 213 103 в будні з 8:00 до 18:00, або зателефонувавши через застосунок Telegram, написавши у телеграм-бот "Безоплатна правова допомога" кнопка "Отримати консультацію".

Також діти 14 років можна відвідати офлайн найближче бюро правової допомоги, за адресами.

Готові правові консультації на довідково-інформаційній платформі правових консультацій WikiLegalAid.

Яку саме допомогу можуть отримати підлітки

Марчук зазначила, що юристи центрів з надання вторинної правової допомоги та адвокати, які співпрацюють з системою БПД, допомагають розв'язувати проблеми, які стосуються порушення прав та законних інтересів дітей: встановлення фактів, що мають юридичне значення, надання дозволу на шлюб, усиновлення, оголошення батьків померлими чи безвісти відсутніми, встановлення батьківства, стягнення аліментів і визначення місця проживання.

"На відміну від служб у справах дітей, юристи системи БПД не мають первинного доступу до дитини, яку скривдили. Про те, що неповнолітня особа потребує правової допомоги, ми можемо дізнатися зі ЗМІ чи інших джерел. У таких ситуаціях дуже важлива наша взаємодія. Якщо ви бачите, що права дитини порушені, комунікуйте з фахівцями бюро правової допомоги на місцях, повідомляйте їм про такі випадки, перенаправляйте дітей та їхніх законних представників  до системи БПД, пояснюйте їм, що безоплатну правову допомогу гарантує держава. Так ми зможемо допомогти більшій кількості дітей", – додала Марчук.

З 2022 року по перше півріччя цьогоріч система БПД отримала понад 6,7 тис. запитів на захист прав дітей, з яких 3,2 тис. були задоволені вторинною правовою допомогою.

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