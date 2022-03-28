"В Україні гинуть люди": зірка серіалів "Беверлі Гілз" і "Чародійки" Шеннен Догерті нагадала глядачам "Оскара" про війну

Зірка серіалів "Беверлі Гілз" і "Чародійки" прокоментувала церемонію "Оскар-2022" двома світлинами, на першій скандальний момент з актором Віллом Смітом, який вдарив ведучого Кріса Рока, а на другій – мертвий чоловік, у якого відірвало ногу через обстріли.

"В інших новинах.. гинуть люди в Україні", - підписала фото Шеннен Догерті.

Відзначимо, що на своій сторінці в Instagram Шеннен Догерті від початку нападу Росії на Україну активно розповідає про війну, показуючи звірства російської армії та просячи свою аудиторію підтримати Україну.

Нагадаємо, "Оскар" без Зеленського та згадки про війну, але з хвилиною мовчання та проханням підтримати народ України

Під час вручення кінопремії "Оскар" чимало зірок Голлівуду підтримали Україну. Фото

"Оскар-2022": Вілл Сміт став найкращим актором, а CODA – найкращим фільмом року

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