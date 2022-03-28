"В Україні гинуть люди": зірка серіалів "Беверлі Гілз" і "Чародійки" Шеннен Догерті нагадала глядачам "Оскара" про війну
Американська акторка Шеннен Догерті нагадала своїй двомільйонній аудиторії в Instagram про те, що в Україні далі гинуть люди через війну
Зірка серіалів "Беверлі Гілз" і "Чародійки" прокоментувала церемонію "Оскар-2022" двома світлинами, на першій скандальний момент з актором Віллом Смітом, який вдарив ведучого Кріса Рока, а на другій – мертвий чоловік, у якого відірвало ногу через обстріли.
"В інших новинах.. гинуть люди в Україні", - підписала фото Шеннен Догерті.
Відзначимо, що на своій сторінці в Instagram Шеннен Догерті від початку нападу Росії на Україну активно розповідає про війну, показуючи звірства російської армії та просячи свою аудиторію підтримати Україну.
- Нагадаємо, "Оскар" без Зеленського та згадки про війну, але з хвилиною мовчання та проханням підтримати народ України
- Під час вручення кінопремії "Оскар" чимало зірок Голлівуду підтримали Україну. Фото
- "Оскар-2022": Вілл Сміт став найкращим актором, а CODA – найкращим фільмом року
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.99
-
EUR
Купівля 32.11Продаж 33.14
- Актуальне
- Важливе