"Оскар-2022": Вілл Сміт став найкращим актором, а CODA – найкращим фільмом року

Найкращим фільмом року став фільм "CODA: У ритмі серця" (англ. CODA) — американський художній фільм режисера Сіан Хедер, прем'єра якого відбулася на кінофестивалі "Санденс" у 2021 році. Фільм став адаптацією франко-бельгійської картини 2014 року "Сімейство Белє". Його оригінальна назва — стійка абревіатура, що розшифровується як Child of Deaf Adults.

Героїня фільму — дівчинка на ім'я Рубі Россі, яка мешкає в маленькому містечку в Массачусетсі. Її батьки та брат — глухі. Рубі хоче стати співачкою, але не може залишити сім'ю, де грає роль сурдоперекладачки.

Американський актор Вілл Сміт отримав статуетку за найкарщу чоловічу роль у фільмі "Король Річард". Артист вперше отримав нагороду "Оскар". А під час вручення кінопремії він не зміг стримати своїх емоцій та заплакав.

А у номінації "Найкраща жіноча роль" перемогла Джессіка Честейн за роль у фільмі "Очі Таммі Фей".

Найкращим режисером назвали Джейн Кампіон, яка зняла фільм "У руках пса" (The Power of the Dog).

Список інших номінацій та переможців:

Найкраща оригінальна пісня - No time to Die, Не час помирати / No time to Die, Біллі Айліш та Фіннеас О’Коннелл;

Найкращий документальний повнометражний фільм - Summer of soul (Or, when the revolution could be not be televised);

Найкращий адаптований сценарій - Кода / CODA;

Найкращий оригінальний сценарій - Кеннет Брана, Белфаст / Belfast;

Найкращий іноземний фільм - Кермуй моїм авто / Drive my car, Японія;

Найкращий анімований фільм - Енканто / Encanto;

Найкращі костюми - Круелла / Cruella;

Найкращий актор другого плану - Трой Коцур, Кода / CODA;

Найкраща акторка другого плану - Аріана ДеБос — Вестсайдська історія / West Side Story;

Найкращі візуальні ефекти - Дюна / Dune;

Найкраща операторська робота - Дюна;

Найкращий макіяж і зачіски - Очі Теммі Фей / The Eyes of Tammy Faye;

Найкраща робота художника-постановника - Дюна;

Найкращий монтаж - Дюна;

Найкраща оригінальна музика - Дюна;

Найкращий ігровий короткометражний фільм - The Long Goodbye;

Найкраща анімована короткометражка - The Windshield Wiper;

Найкращий документальний короткометражний фільм - The Queen of Basketball;

Найкращий звук - Дюна.

