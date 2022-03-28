"Оскар-2022": Вілл Сміт став найкращим актором, а CODA – найкращим фільмом року
Сьогодні, 28 березня, визначилися переможці найпрестижнішої кінопремії світу - "Оскар"
Про це повідомляє "Еспресо. TV".
Найкращим фільмом року став фільм "CODA: У ритмі серця" (англ. CODA) — американський художній фільм режисера Сіан Хедер, прем'єра якого відбулася на кінофестивалі "Санденс" у 2021 році. Фільм став адаптацією франко-бельгійської картини 2014 року "Сімейство Белє". Його оригінальна назва — стійка абревіатура, що розшифровується як Child of Deaf Adults.
Героїня фільму — дівчинка на ім'я Рубі Россі, яка мешкає в маленькому містечку в Массачусетсі. Її батьки та брат — глухі. Рубі хоче стати співачкою, але не може залишити сім'ю, де грає роль сурдоперекладачки.
Американський актор Вілл Сміт отримав статуетку за найкарщу чоловічу роль у фільмі "Король Річард". Артист вперше отримав нагороду "Оскар". А під час вручення кінопремії він не зміг стримати своїх емоцій та заплакав.
А у номінації "Найкраща жіноча роль" перемогла Джессіка Честейн за роль у фільмі "Очі Таммі Фей".
Найкращим режисером назвали Джейн Кампіон, яка зняла фільм "У руках пса" (The Power of the Dog).
Список інших номінацій та переможців:
Найкраща оригінальна пісня - No time to Die, Не час помирати / No time to Die, Біллі Айліш та Фіннеас О’Коннелл;
Найкращий документальний повнометражний фільм - Summer of soul (Or, when the revolution could be not be televised);
Найкращий адаптований сценарій - Кода / CODA;
Найкращий оригінальний сценарій - Кеннет Брана, Белфаст / Belfast;
Найкращий іноземний фільм - Кермуй моїм авто / Drive my car, Японія;
Найкращий анімований фільм - Енканто / Encanto;
Найкращі костюми - Круелла / Cruella;
Найкращий актор другого плану - Трой Коцур, Кода / CODA;
Найкраща акторка другого плану - Аріана ДеБос — Вестсайдська історія / West Side Story;
Найкращі візуальні ефекти - Дюна / Dune;
Найкраща операторська робота - Дюна;
Найкращий макіяж і зачіски - Очі Теммі Фей / The Eyes of Tammy Faye;
Найкраща робота художника-постановника - Дюна;
Найкращий монтаж - Дюна;
Найкраща оригінальна музика - Дюна;
Найкращий ігровий короткометражний фільм - The Long Goodbye;
Найкраща анімована короткометражка - The Windshield Wiper;
Найкращий документальний короткометражний фільм - The Queen of Basketball;
Найкращий звук - Дюна.
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