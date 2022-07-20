Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

Командир батальйону підполковник Сергій Михайлов зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався, написав він.

Раніше українські військові ліквідували групу російської приватної військової кампанії "Вагнер".

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