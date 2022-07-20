В Україні ліквідували командира батальйону окупантів Михайлова
На війні РФ проти України ліквідували російського командира батальйону підполковника Сергія Михайлова
Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
Командир батальйону підполковник Сергій Михайлов зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався, написав він.
Раніше українські військові ліквідували групу російської приватної військової кампанії "Вагнер".
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