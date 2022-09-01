В Україні ліквідували російських майора та старшого лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували майора та старшого лейтенанта російської армії Сергія Конофольського й Шихалі Шихалієва
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Старший лейтенант Сергій Конофольський зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
Також військовий написав у телеграмі про ліквідацію російського майора з Махачкали Шихалі Шихалієва.
- 1 вересня Анатолій Штефан написав, що на війні РФ проти України ліквідували командира російського гаубичного артилерійського дивізіону лейтенанта Надір-Шаха Акболатова.
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