Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Старший лейтенант Сергій Конофольський зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

Також військовий написав у телеграмі про ліквідацію російського майора з Махачкали Шихалі Шихалієва.

1 вересня Анатолій Штефан написав, що на війні РФ проти України ліквідували командира російського гаубичного артилерійського дивізіону лейтенанта Надір-Шаха Акболатова.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb