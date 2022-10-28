Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Майорові запасу Вадиму Сєдову не сиділося на пенсії, погано працювалося вчителем у школі, пощастило в Чечні, поїхав до України та, за традицією, успішно демобілізований", - наголосив він.

Також військовий написав про ліквідацію російських майора запасу Андрія Слемнєва та підполковника Юрія Жука.

26 жовтня на військовому аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму знищили російського пілота першого класу.

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