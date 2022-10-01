Про це повідомив офіцер ЗСУ Анаталій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Лейтенант Віктор Юрченко успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив військовий.

30 вересня офіцер повідомляв, що на війні РФ проти України ліквідували вагнерівця та співробітника ФСБ у відставці Ілдара Гілемханова.

Також він писав, що на війні проти України знищили майора російської армії Романа Скоарцу.

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