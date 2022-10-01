В Україні ліквідували російського старшого лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
У ході війни РФ проти України ліквідували старшого лейтенанта російської армії Віктора Юрченка
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анаталій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Лейтенант Віктор Юрченко успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив військовий.
- 30 вересня офіцер повідомляв, що на війні РФ проти України ліквідували вагнерівця та співробітника ФСБ у відставці Ілдара Гілемханова.
- Також він писав, що на війні проти України знищили майора російської армії Романа Скоарцу.
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