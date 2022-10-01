На війні в Україні ліквідували майора армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Майор Скоарца Роман успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - ідеться в повідомлені.

Раніше офіцер повідомляв, що на війні в Україні ліквідували вагнерівця та співробітника ФСБ у відставці Ілдара Гілемханова.