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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією В Україні ліквідували ще двох російських окупантів - батька й сина, - офіцер ЗСУ Штефан

В Україні ліквідували ще двох російських окупантів - батька й сина, - офіцер ЗСУ Штефан

12 жовтня, 2022 середа
06:33
війна з Росією Російські окупанти

На війні Росії проти України знищили окупантів - батька й сина з Нижегородської області

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Батько та син із Нижегородської області вирішили шукати пригоди в Україні. За традицією, парою успішно провели операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - зауважив він.

  • 9 жовтня український офіцер повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували пожежника й поліцейського Дениса Полов'янова, який перейшов на бік російських окупантів.

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