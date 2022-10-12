Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Батько та син із Нижегородської області вирішили шукати пригоди в Україні. За традицією, парою успішно провели операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - зауважив він.

9 жовтня український офіцер повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували пожежника й поліцейського Дениса Полов'янова, який перейшов на бік російських окупантів.

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