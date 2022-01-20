"В Україні може початися громадянська війна", - Пєсков відповів на заяву Байдена про санкції щодо банків РФ

Про це пише Интерфакс.



Дмитро Пєсков сказав, що заяви президента США Джо Байдена про введення санкцій проти російських банків на випадок вторгнення РФ в Україну можуть сприяти дестабілізації обстановки.



"Вони можуть вселяти абсолютно помилкові надії в гарячі голови деяких представників українського керівництва, які, що називається, під сурдинку, можуть вирішити почати заново громадянську війну в своїй країні і спробувати силовим методом вирішити проблеми південного сходу. Ми побоюємося у зв'язку з цим", - заявив прессекретар Володимира Путіна.



За його словами, такі заяви не потрібно продовжувати коментувати й вони не сприяють зменшенню напруги в Європі.

Нагадаємо, Джо Байден заявив, що в разі вторгнення РФ в Україну російські банки не зможуть працювати з доларами.

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