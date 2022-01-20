"В Україні може початися громадянська війна", - Пєсков відповів на заяву Байдена про санкції щодо банків РФ
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в разі введення з боку США обмежень проти російських банків в Україні може бути громадянська війна
Про це пише Интерфакс.
Дмитро Пєсков сказав, що заяви президента США Джо Байдена про введення санкцій проти російських банків на випадок вторгнення РФ в Україну можуть сприяти дестабілізації обстановки.
"Вони можуть вселяти абсолютно помилкові надії в гарячі голови деяких представників українського керівництва, які, що називається, під сурдинку, можуть вирішити почати заново громадянську війну в своїй країні і спробувати силовим методом вирішити проблеми південного сходу. Ми побоюємося у зв'язку з цим", - заявив прессекретар Володимира Путіна.
За його словами, такі заяви не потрібно продовжувати коментувати й вони не сприяють зменшенню напруги в Європі.
- Нагадаємо, Джо Байден заявив, що в разі вторгнення РФ в Україну російські банки не зможуть працювати з доларами.
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