В Україні може пройти чемпіонат Європи з футболу

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.



Одразу 8 країн висловили зацікавленість в тому, щоб прийняти чемпіонат Європи з футболу серед жінок. У списку бажаючих - Україна, Польща, Франція, Швейцарія, а також Данія, Норвегія, Фінляндія і Швеція, які планують подати спільну заявку.



Процес подачі заявок на проведення Євро-2025 стартував у липні 2021 року і триватиме до жовтня 2022 року. Господарів турніру виконавчий комітет УЄФА обере в грудні 2022 року.



Згідно з вимогами УЄФА, претенденти на проведення турніру повинні представити вісім стадіонів, які вміщатимуть від 15 тис. глядачів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb