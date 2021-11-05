В Україні може пройти чемпіонат Європи з футболу
В Україні можуть провести чемпіонат Європи з футболу серед жінок, який відбудеться у 2025 році
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Одразу 8 країн висловили зацікавленість в тому, щоб прийняти чемпіонат Європи з футболу серед жінок. У списку бажаючих - Україна, Польща, Франція, Швейцарія, а також Данія, Норвегія, Фінляндія і Швеція, які планують подати спільну заявку.
Процес подачі заявок на проведення Євро-2025 стартував у липні 2021 року і триватиме до жовтня 2022 року. Господарів турніру виконавчий комітет УЄФА обере в грудні 2022 року.
Згідно з вимогами УЄФА, претенденти на проведення турніру повинні представити вісім стадіонів, які вміщатимуть від 15 тис. глядачів.
- 21 вересня жіноча збірна України перемогла Туреччину у контрольному матчі.
- 21 жовтня жіноча збірна України з футболу розгромно перемогла Фарерські острови у кваліфікації ЧС-2023.
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