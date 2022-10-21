В Україні можливі перебої з тепло- і водопостачанням, - Шмигаль

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

"Очевидним є факт, що російський терор продовжиться. Це стосується не лише енергосистеми, але й об’єктів водопостачання та теплопостачання. Перебої можливі, а тому всі мають бути готові. Зробити запас технічної та питної води. Мати теплі речі. Батарейки, ліхтарики, повербанки", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр-міністр повідомив, що цього тижня в Україні розпочинається опалювальний сезон. Нині з теплом частково лікарні, школи й інші соціальні об'єкти, інші - вже підключаються.

"Хочу окремо звернутися до представників місцевої влади з нагадуванням та закликом так само економно підходити до споживання енергоресурсів. Уряд не підвищував тарифи на газ і дав можливість закупити його за пільговою ціною. Але це не означає, що за цей газ ніхто не платить. Тому економія і ще раз економія. Електроенергії, газу, тепла. Все це важливо для перемоги на енергетичному фронті", - просить Шмигаль.

Також прем'єр-міністр України наголосив на важливості сплати комунальних послуг.

"Кожна ваша гривня – це вчасний ремонт, додаткове обладнання, можливість постачати світло, воду й тепло в кожну домівку. Уряд не підвищував тарифів. Ми не скасовували та не плануємо скасовувати програму субсидій. Розширені програми допомоги переселенцям та тим, хто надав їм прихисток. Тому прохання відповідально підходити до питання сплати комунальних послуг", - додав Шмигаль.

В Україні знищено понад 400 обʼєктів критичної інфраструктури, які забезпечують теплопостачання та постачання гарячої води.

У Києві опалювальний сезон для дитсадків, шкіл, лікарень та інших соціальних установ розпочався ще 7 жовтня. Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, без перенесень та змін.

Протягом майже двох тижнів Росія неодноразово атакувала українські міста крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе, намагаючись завдати пошкодження енергетичній інфраструктурі. Відтак, по всій території України 20 жовтня будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.

Станом на 12 жовтня Україна була готова до опалювального сезону на понад 90%.

17 жовтня у столиці розгорнули пункти обігріву та електропостачання на випадок російських атак, місту потрібна допомога центральної влади.

18 жовтня Шмигаль повідомив, що під час піка навантажень споживання електрики в Україні зросло на 1,8%.

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