Готовність до опалювального сезону по Україні становить більш ніж 90%

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Разом із місцевою владою ми накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання, забезпечуємо ремонти пошкодженої інфраструктури. Зараз готовність до опалювального сезону по країні більш ніж 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури", - заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр України наголосив українців готуватися до зими.

"Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло", - додає прем'єр-міністр.

З липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця наступного опалювального сезону ціни на комунальні послуги не змінюватимуться.

В Україні знищено понад 400 обʼєктів критичної інфраструктури, які забезпечують теплопостачання та постачання гарячої води.

До наступного опалювального сезону Україна планує повністю відмовитися від використання природного газу для опалення завдяки альтернативним джерелам енергії.

Виконавчий директор Асоціації міст Олександр Слобожан зазначив, що Кабінет Міністрів зменшив на 10% обсяг споживання газу муніципалітетами, Україна запровадить режим економії опалення, щоб пережити цю складну зиму.

До наступного опалювального сезону Україна планує повністю відмовитися від використання природного газу для опалення завдяки альтернативним джерелам енергії.

7 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці для дитсадків, шкіл, лікарень та інших соціальних установ розпочався опалювальний сезон.

Прем'єр-міністр України наголосив, що нині не підвищуватимуть тарифи на газ, опалення й електроенергію в країні.

11 жовтня, у Мінрегіонів попередили, що опалювальний сезон в Україні, ймовірно, стартує на кілька тижнів пізніше.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb