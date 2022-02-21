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В Україні можуть послабити карантин після 31 березня, - Кабмін

21 лютого, 2022 понедiлок
16:24
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров’я проаналізувати карантинні обмеження з урахуванням епідемічної ситуації та за необхідності розглянути можливість їх послаблення після 31 березня

Про це йшлося під час селекторної наради під головуванням Шмигаля.

Очільник уряду доручив проаналізувати карантинні обмеження з урахуванням епідемічної ситуації та рекомендацій країн Європейського Союзу та за необхідності внести зміни до тих вимог, що діятимуть після 31 березня у "помаранчевих" та "зелених" зонах з огляду на весняно-літній період.

"Низка європейських країн уже послаблює карантинні заходи для туристичних поїздок. У березні, за прогнозами, ми вийдемо на стабілізацію епідемічної ситуації. Тож маємо зараз напрацювати нові рішення на весняно-літній період", - сказав Шмигаль.

  • Нагадаємо, що в Україні станом на 21 лютого більшість областей України залишається в "помаранчевій" зоні карантину.

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