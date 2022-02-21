В Україні можуть послабити карантин після 31 березня, - Кабмін

Про це йшлося під час селекторної наради під головуванням Шмигаля.



Очільник уряду доручив проаналізувати карантинні обмеження з урахуванням епідемічної ситуації та рекомендацій країн Європейського Союзу та за необхідності внести зміни до тих вимог, що діятимуть після 31 березня у "помаранчевих" та "зелених" зонах з огляду на весняно-літній період.



"Низка європейських країн уже послаблює карантинні заходи для туристичних поїздок. У березні, за прогнозами, ми вийдемо на стабілізацію епідемічної ситуації. Тож маємо зараз напрацювати нові рішення на весняно-літній період", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що в Україні станом на 21 лютого більшість областей України залишається в "помаранчевій" зоні карантину.