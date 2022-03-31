В Україні на 31 березня заплановані гуманітарні коридори з Маріуполя, Мелітополя та Енергодара, – Верещук
В Україні у четвер, 31 березня, погоджена робота трьох гуманітарних коридорів. Зокрема, мирне населення будуть евакуйовувати автобусами з Маріуполя
Про це повідомляє міністр реінтеграції Ірина Верещук.
Україна, Росія та Міжнародний комітет Червоного Хреста погодили гуманітарний коридор з Маріуполя в Запоріжжя. Евакуація населення відбудеться з транзитом через Бердянськ.
"Сьогодні вночі ми отримали повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що росія підтверджує готовність відкрити доступ до гуманітарної колони у Маріуполі з транзитом через Бердянськ. В Маріуполь прямують 45 автобусів, частина з них вже проїхали російський блокпост у Василівці", – розповіла Верещук.Також 31 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації та доставки вантажів за такими напрямками:
- Мелітополь - Запоріжжя;
- Енергодар - Запоріжжя.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
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