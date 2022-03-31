В Україні на 31 березня заплановані гуманітарні коридори з Маріуполя, Мелітополя та Енергодара, – Верещук

Про це повідомляє міністр реінтеграції Ірина Верещук.



Україна, Росія та Міжнародний комітет Червоного Хреста погодили гуманітарний коридор з Маріуполя в Запоріжжя. Евакуація населення відбудеться з транзитом через Бердянськ.

"Сьогодні вночі ми отримали повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що росія підтверджує готовність відкрити доступ до гуманітарної колони у Маріуполі з транзитом через Бердянськ. В Маріуполь прямують 45 автобусів, частина з них вже проїхали російський блокпост у Василівці", – розповіла Верещук.

Мелітополь - Запоріжжя;

Енергодар - Запоріжжя.

29 березня стало відомо, що російські окупанти примусово вивезли персонал та пацієнтів Маріупольського пологового будинку №2 на територію РФ.

26 березня окупанти насильно вивезли у РФ лікарів та пацієнтів Маріупольської міської лікарні №1.

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Також 31 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації та доставки вантажів за такими напрямками: