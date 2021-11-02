В Україні найвигідніше інвестувати у гривневі облігації, — президент Асоціації українських банкірів

Таку думку озвучив Андрій Дубас, президент Асоціації українських банкірів, в ефірі програми "Еспресо гаманець" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".



"Ми робили аналіз щодо дохідності різних інвестиційних інструментів. Перше місце в українській економіці зараз займають гривневі облігації, ОВДП. Друге місце — це гривневі депозити в банківській системі, а далі вже інвестиції в нерухомість з подальшою її здачею в оренду", — сказав Дубас.

"Еспресо" та Інститут економічних досліджень та політичних консультацій в рамках спільного проєкту до 30-річчя незалежності України розповіли, як Україна почала випускати боргові папери.

Група ICU стала найбільшим торговцем ОВДП на біржовому ринку за підсумками 2020 року.