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В Україні найвигідніше інвестувати у гривневі облігації, — президент Асоціації українських банкірів

2 листопада, 2021 вiвторок
08:16

Наразі в Україні один із найбільш вигідних способів вкласти гроші — придбати гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Таку думку озвучив Андрій Дубас, президент Асоціації українських банкірів, в ефірі програми "Еспресо гаманець" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".

"Ми робили аналіз щодо дохідності різних інвестиційних інструментів. Перше місце в українській економіці зараз займають гривневі облігації, ОВДП. Друге місце — це гривневі депозити в банківській системі, а далі вже інвестиції в нерухомість з подальшою її здачею в оренду", — сказав Дубас.

  • "Еспресо" та Інститут економічних досліджень та політичних консультацій в рамках спільного проєкту до 30-річчя незалежності України розповіли, як Україна почала випускати боргові папери.
  • Група ICU стала найбільшим торговцем ОВДП на біржовому ринку за підсумками 2020 року.
інвестиції
облігації
Еспресо Гаманець з Олександром Морщавкою
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