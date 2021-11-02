В Україні найвигідніше інвестувати у гривневі облігації, — президент Асоціації українських банкірів
Наразі в Україні один із найбільш вигідних способів вкласти гроші — придбати гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)
Таку думку озвучив Андрій Дубас, президент Асоціації українських банкірів, в ефірі програми "Еспресо гаманець" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".
"Ми робили аналіз щодо дохідності різних інвестиційних інструментів. Перше місце в українській економіці зараз займають гривневі облігації, ОВДП. Друге місце — це гривневі депозити в банківській системі, а далі вже інвестиції в нерухомість з подальшою її здачею в оренду", — сказав Дубас.
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