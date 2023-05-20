Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на джерело в уряді України.

За його словами, у тексті угоди, погодженої 17 травня, не згадують аміакопроводу Тольятті - Одеса і транзиту російського аміаку, тому для нових вимог РФ буде потрібна додаткова угода.

У ній Україна вимагатиме "деякі додаткові речі, які відповідатимуть національним інтересам", – "розширення географії угоди і списку товарів (для експорту коридором)", додав співрозмовник Reuters у Кабміні.

Водночас він не уточнив, які додаткові товари Україна хотіла б додати до "зернової угоди".