В Україні назвали умови надання згоди на нові вимоги РФ в рамках "зернової угоди"
Київ може розглянути нові вимоги РФ в рамках "зернової угоди" за умови збільшення кількості українських портів і розширення переліку товарів, що йтимуть на експорт
Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на джерело в уряді України.
За його словами, у тексті угоди, погодженої 17 травня, не згадують аміакопроводу Тольятті - Одеса і транзиту російського аміаку, тому для нових вимог РФ буде потрібна додаткова угода.
У ній Україна вимагатиме "деякі додаткові речі, які відповідатимуть національним інтересам", – "розширення географії угоди і списку товарів (для експорту коридором)", додав співрозмовник Reuters у Кабміні.
Водночас він не уточнив, які додаткові товари Україна хотіла б додати до "зернової угоди".
- Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що дію "зернової угоди" продовжено на два місяці. Ердоган підтвердив це, зазначивши, що відтепер судна також заходитимуть у порти Миколаїв та Ольвія.
- Посол України у Туреччині Василь Боднар пояснив, що "зернова угода" не передбачає нових вимог РФ, але вони будуть розглядатись окремо.
- У Росії заявили, що наступні два місяці стануть вирішальними для долі "зернової угоди" та назвали 5 умов для продовження "зернової угоди" після 17 липня.
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