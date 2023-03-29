В Україні оприлюднили правила приймання на навчання у коледжах і вишах

Про це інформує МОН.

"Ключовим інструментом вступної кампанії 2023 року стає особистий електронний кабінет вступника, що надає можливість швидко та у зручному для вступника місці та часі, в дистанційному режимі внести необхідні дані для подання заяв як на вступні випробування у закладі освіти, так і на участь у конкурсному відборі", ー пише пресслужба.

Повідомляється, що для підтвердження місця навчання необхідно буде обрати в особистому електронному кабінеті вступника заклад.

Для здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету вступники складатимуть творчий конкурс або співбесіду з одного або двох предметів

Для тих, хто планує навчатися за кошти фізичних або юридичних осіб, передбачено вступ на підставі розгляду мотиваційних листів.

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Майбутні молодші бакалаври та бакалаври складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ), а на мистецькі та спортивні спеціальності ー творчий конкурс.

До магістратури зараховуватимуть за результатами єдиного вступного іспиту, фахового вступного випробування або іспиту в закладі освіти.

"Збережено усі пільги та пільгові категорії, що передбачені законами, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій. Вступники, які зареєстровані та перебувають на ТОТ, зможуть пройти процедури вступної кампанії дистанційно та укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання", ー наголошують у Міністерстві освіти і науки.

Щодо застосування пільг для жителів з територій активних бойових дій буде визначено у травні 20223 року з урахуванням розвитку воєнно-політичної ситуації в Україні.