Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"Уряд під час позачергового засідання 17 грудня затвердив Порядок організації та функціонування "пунктів незламності", яким визначив види "пунктів незламності", їхню комплектацію та алгоритм розгортання", - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, "робота пунктів незламності в всіх куточках України буде уніфікована. Українці отримають доступ до однакового набору послуг. Це задовольнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури".

"Наразі вже функціонують понад 5 тис. "пунктів незламності". Працюємо над тим, аби їхня кількість збільшилася втричі”, - наголосив Шмигаль.

Також додається, що зокрема "пункти незламності" поділятимуться на стаціонарні, розташовані в будівлях, та мобільні, які розгорнуть на базі намету або транспортного засобу. Їхня кількість визначається центральною та місцевою владою відповідно до потреб населення громади.

Також під час засідання уряду було прийняте протокольне доручення головам місцевих адміністрацій та керівникам центральних органів виконавчої влади, задіяним в організації "пунктів незламності", забезпечити відповідність облаштованих і нових пунктів вимогам прийнятої постанови.

Крім того, віцепрем’єр-міністру з відновлення - міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову доручено створити координаційний штаб, який координуватиме роботу пунктів та контролюватиме їх відповідність визначеним критеріям.

16 грудня стало відомо, що в Україну після масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі уже ввезено півмільйона малопотужних генераторів, а енергетика потребує ще 17 тис. великих та промислових установок.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb