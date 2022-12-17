Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство В Україні планується розгорнути більш як 15 тисяч "пунктів незламності", - Шмигаль

В Україні планується розгорнути більш як 15 тисяч "пунктів незламності", - Шмигаль

17 грудня, 2022 субота
19:55
Суспільство Денис Шмигаль

Кабінет Міністрів затвердив Порядок організації та функціонування "пунктів незламності", яким визначив їх види, комплектацію та алгоритм розгортання: в Україні планують відкрити 15 тисяч

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"Уряд під час позачергового засідання 17 грудня затвердив Порядок організації та функціонування "пунктів незламності", яким визначив види "пунктів незламності", їхню комплектацію та алгоритм розгортання", - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, "робота пунктів незламності в всіх куточках України буде уніфікована. Українці отримають доступ до однакового набору послуг. Це задовольнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури".

"Наразі вже функціонують понад 5 тис. "пунктів незламності". Працюємо над тим, аби їхня кількість збільшилася втричі”, - наголосив Шмигаль.

Також додається, що зокрема "пункти незламності" поділятимуться на стаціонарні, розташовані в будівлях, та мобільні, які розгорнуть на базі намету або транспортного засобу. Їхня кількість визначається центральною та місцевою владою відповідно до потреб населення громади.

Також під час засідання уряду було прийняте протокольне доручення головам місцевих адміністрацій та керівникам центральних органів виконавчої влади, задіяним в організації "пунктів незламності", забезпечити відповідність облаштованих і нових пунктів вимогам прийнятої постанови.

Крім того, віцепрем’єр-міністру з відновлення - міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову доручено створити координаційний штаб, який координуватиме роботу пунктів та контролюватиме їх відповідність визначеним критеріям.

  • 16 грудня стало відомо, що в Україну після масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі уже ввезено півмільйона малопотужних генераторів, а енергетика потребує ще 17 тис. великих та промислових установок.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

війна з Росією
Денис Шмигаль
Читайте також:
Дмитро Пєсков
14 грудня, 2022 середа
У Путіна заявили, що захоплення Одеси та Чернігова не на часі: в ЦПД пояснили, чому Кремль змінив риторику
80 десантно-штурмова бригада
15 грудня, 2022 четвер
Рада дозволила перевіряти військових на алкоголь та наркотики будь-де та будь-коли: президента просять ветувати закон
Кадирівці
17 грудня, 2022 субота
Генерал Ходжес оцінив можливість наступу Росії на Київ у лютому
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.46
    Купівля 39.46
    Продаж 40.21
  • EUR
    Купівля 41.11
    Продаж 42.16
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
17 грудня
20:45
Енергоатом
В енергосистемі працюють дев'ять енергоблоків АЕС, роботу одного обмежили - Енергоатом
20:30
Ексклюзив
HIMARS
ЗСУ потрібно вдарити так, щоб дійти до Азовського моря та перерізати сухопутний коридор з Росії до Криму, - генерал Скшипчак
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Дуже далеко на схід від Едему
20:01
Олаф Шольц
Німеччина не передаватиме Україні танки в односторонньому порядку, - Шольц
19:43
РФ продовжує спроби прорвати оборону наших військ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб
19:05
Ексклюзив
путін путлер
Путін ніколи не покінчить життя самогубством. Ми побачимо його на лаві підсудних, - Піонтковський
18:56
Оновлено
На Херсонщині внаслідок мінометного обстрілу села Степанівка загинула жінка, ще двоє людей - поранені
18:54
Матео Ковачіч (у центрі)
Хорватія перемогла Марокко та здобула бронзу ЧС-2022 з футболу
18:28
Світовий банк
Світовий банк надасть Україні позику на €100 млн для відновлення системи охорони здоров'я
18:02
OPINION
Ян Валетов
Маю сумніви у тому, що переможе справедливість
18:00
Ексклюзив
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
Армія РФ планує об’єднати наступи з Півночі з наступами на Сході, - польський генерал Скшипчак
17:57
Поліція США - ілюстрація
США звинуватили громадянина Ізраїлю в контрабанді технологій для ядерної зброї в Росію
17:52
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Білоруська армія може піти проти Лукашенка та військових РФ, - генерал Маломуж
17:51
Shahed-136
Росія отримала нову партію іранських безпілотників, - ГУР
17:36
Польща
У Польщі затримали шістьох ймовірних шпигунів РФ та Білорусі
17:14
дорога, ожеледиця, зима
Синоптик Наталка Діденко спрогнозувала зниження температури у неділю
17:03
В Україну доставили першу партію обладнання від Міненерго США
В Україну доставили першу партію обладнання від міненерго США
16:58
Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі склала повноваження посла доброї волі ООН у справах біженців
16:38
пограбування століття" у Дрездені
У Німеччині знайшли частину коштовностей, викрадених під час "пограбування століття" у Дрездені
16:19
На Київщині поліцейські виявили вісім місць, де впали збиті 16 грудня російські ракети
На Київщині поліцейські виявили вісім місць, де впали збиті 16 грудня російські ракети
16:08
OPINION
Ольга Лень
Російська пропаганда головну ставку робить на страх
15:45
Олексій Данілов
"Окопи росіянам не допоможуть": Данілов заявив, що Україна готова воювати за Крим
15:44
РФ
У Молдові відкликали ліцензії у 6 телеканалів за дезінформацію про війну РФ в Україні, - глава МЗС країни
15:39
Грузія, Азербайджан, Угорщина та Румунія підписали угоду для постачання електроенергії в ЄС
Грузія, Азербайджан, Угорщина та Румунія підписали угоду для постачання електроенергії в ЄС
15:26
Україна отримала від Азербайджану 95 трансформаторів і генераторів
Україна отримала від Азербайджану 95 трансформаторів і генераторів
15:24
Ексклюзив
Росіяни відновлюють бойові можливості завдяки співпраці з іншими країнами, - польський генерал Скшипчак
15:09
У Литві за участі Зеленської відкрили українськомовний аудіогід
У Литві за участі Зеленської відкрили українськомовний аудіогід у Національному музеї "Палац Великих князів Литовських"
15:08
Німеччина уряд
У Німеччині вважають, що Гаага може провести розслідування щодо Путіна
14:59
Нідерланди_ прапор
У Нідерландах чоловік намагався продати в Росію мікрочіпи та дрони на суму €2 млн
14:27
Артем Прима
Біатлон: Прима показав найкращий в сезоні результат збірної України на Кубку світу
14:16
путін путлер
Путін впродовж цілого дня проводив нараду з командувачами військ, які воюють проти України
14:10
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Якщо ви думаєте, що між Москвою та Ростовом є лінія ППО, то її немає, - Піонтковський
14:08
OPINION
Богдан Данилишин
У рамках "зернової ініціативи" Україна відправила за кордон 13 млн тонн збіжжя
14:08
на фото: ялинка
У Києві встановили новорічну ялинку незламності
14:06
Ханський палац у Бахчисараї
Росіяни знищили Ханський палац у тимчасово окупованому Бахчисараї
13:47
Оновлено
У Кривому Розі російська ракета влучила в будинок
У Кривому Розі російська ракета влучила в будинок: п'ятеро людей загинули
13:45
Джо Байден
У США поступово знімають обмеження на постачання зброї Україні, - Піонтковський
13:42
Пам'ятник Леніну в Мелітополі
У Мелітополі пам'ятник Леніну облили червоною фарбою
13:39
Андрій Шевченко
Шевченко розповів, хто більше заслуговує на перемогу в ЧС-2022 з футболу
13:39
війна РФ проти Грузії
Міжнародний кримінальний суд завершив етап розслідування у справі про війну РФ проти Грузії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV