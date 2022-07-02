Про це повідомило МОН.

"Учора, 1 липня 2022 року, стартувала реєстрація особистих електронних кабінетів для випускників 11-х класів, а також вступників до ЗВО на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра. Для обох категорій можливість подання електронних заяв буде відкрита 29 липня", - наголосили в міністерстві.

У МОН нагадали правила створення кабінетів:

електронні кабінети, зареєстровані в минулих роках, анульовані, тому потрібно створювати нові;

реєструйвати кабінет на пошту, до якої є доступ і яка не заборонена на території України. На вказану скриньку надійде посилання для активації, яким можна скористатися протягом 15 хвилин. Якщо за цей час кабінет не активували, то потрібно реєструватися повторно;

запам'ятати пароль, указаний під час реєстрації. Він буде потрбен для подальших входів у кабінет;

якщо є декілька сертифікатів ЗНО або НМТ, то під час реєстрації достатньо вказати дані одного з них для ідентифікації. Інформацію про інші треба додати пізніше в електронному кабінеті;

у разі реєстрації без сертифіката НМТ (ЗНО), для ідентифікації слід зазначити номер (без серії) документа, що посвідчує особу. Це має бути документ, указаний під час замовлення документа про освіту (якщо документ про освіту оформлений на свідоцтво про народження, а після цього абітурієнт отримав паспорт, то для додаткової ідентифікації треба вказувати саме свідоцтво);

за наявності декількох різних документів про освіту реєструвати кабінет потрібно тільки на один із них і лише на одну електронну адресу. Якщо вже є кабінет на основі документа про ПЗСО (11-ти класів), але також наявний диплом молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалвара), й абітурієнт хоче вступати на його основі, то реєструвати другий кабінет не потрібно. Обрати бажаниц шлях вступу можна безпосередньо в електронному кабінеті.

Детільні інструкції розміщено на сайті реєстрації електронних кабінетів:

Зареєструвати електронні кабінети можна буде впродовж усього часу подання заяв, тож не обов'язково створювати його в перші дні.

"Рекомендація для вступників, які мають право на пільгу: до початку подання заяв необхідно звернутися до найближчого закладу освіти з підтверджуючими документами", - зауважили в МОН.

У міністерстві нагадали, що за кордоном складання НМТ відбуватиметься в такому ж форматі, як і в Україні.

13 травня МОН затвердило календар проведення національного мультипредметного тестування.

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