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В Україні подешевшала передплата на Netflix
Стрімінговий сервіс Netflix змінив вартість передплати на перегляд відеопродукції для українців, зробивши її вигіднішою
Про це повідомляє сайті Netflix
Базовий, стандартний і преміум пакет передплати подешевшали:
- базовий - €4,99 (замість €7,99),
- стандартний - €7,99 євро (замість €9,99),
- преміум - €9,99 (замість €11,99).
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Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року Netflix запустив україномовну версію.
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