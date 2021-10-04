В Україні "помаранчевій" зоні карантину відповідають сім областей
Сім областей України через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки
Про це свідчать дані МОЗ.
Станом на ранок, 4 жовтня сім областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.
Показники "помаранчевої" зони мають:
- Житомирська;
- Запорізька;
- Рівненська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернівецька.
У цих регіонах перевищено показник рівня захворюваності на коронавірус. Найгірша ситуація наразі в Чернівецькій області - 609, на другому місці Харківська - 433, хоча нормою є не більше 75 на 100 тис. населення.
У свою чергу, рівень COVID-госпіталізацій перевищено у Запорізькій області - 62,5%, Харківській - 68,6%, Херсонській - 65,4 та Чернівецькій 65,6%.
Як відомо, рівень зростання загальної кількості госпіталізованих з COVID пацієнтів чи з підозрою на хворобу протягом останніх семи днів має складати більш як 50%.
Разом з тим, у Харківській облсті спостерігається перпевищення норми по завантаженості COVID-ліжок з киснем - 66,4% в порівнянні з дозволеними 65%.
- За добу 3 жовтня в Україні зафіксовано 4 821 новий підтверджений випадок COVID-19 (з них дітей – 448, медпрацівників – 50).
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