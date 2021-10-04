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В Україні "помаранчевій" зоні карантину відповідають сім областей

4 жовтня, 2021 понедiлок
12:28
Суспільство карантин

Сім областей України через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки

 Про це свідчать дані МОЗ.

Станом на ранок, 4 жовтня сім областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Показники "помаранчевої" зони мають:

  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Рівненська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Чернівецька.

У цих регіонах перевищено показник рівня захворюваності на коронавірус. Найгірша ситуація наразі в Чернівецькій області - 609, на другому місці Харківська - 433, хоча нормою є не більше 75 на 100 тис. населення.

У свою чергу, рівень COVID-госпіталізацій перевищено у Запорізькій області - 62,5%, Харківській - 68,6%, Херсонській - 65,4 та Чернівецькій 65,6%.

Як відомо, рівень зростання загальної кількості госпіталізованих з COVID пацієнтів чи з підозрою на хворобу протягом останніх семи днів має складати більш як 50%.

Разом з тим, у Харківській облсті спостерігається перпевищення норми по завантаженості COVID-ліжок з киснем - 66,4% в порівнянні з дозволеними 65%.

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