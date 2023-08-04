В Україні повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів
Голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев повідомив, що в Україні 1 жовтня повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів
Про це Гетманцев повідомив у коментарі Українському Радіо.
За його словами, на підприємців, які з 1 жовтня не використовуватимуть реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО, "касовий апарат") очікують великі штрафи.
"Що стосується перевірок платників податків, то я хочу звернутися до підприємств торгівлі стосовно встановлення касових апаратів. З 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлені", - наголосив Гетманцев.
Зазначається, що державна податкова служба накладатиме штраф на кожну транзакцію без фіскалізації.
"Сума штрафу залежить від суми чека і кількості виявлених порушень. Перше порушення: 100% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями. Друге та наступні порушення: 150% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями", - йдеться у повідомленні.
- 26 липня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №8401, що скасовує 2% податок ФОП та відновлює перевірки для деяких підприємців. Ті, які раніше користувалися спрощеною системою оподаткування, тепер будуть сплачувати обов’язкові платежі за ставкою 5%. Ці зміни набули чинності з 1 серпня.
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