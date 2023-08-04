Про це Гетманцев повідомив у коментарі Українському Радіо.

За його словами, на підприємців, які з 1 жовтня не використовуватимуть реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО, "касовий апарат") очікують великі штрафи.

"Що стосується перевірок платників податків, то я хочу звернутися до підприємств торгівлі стосовно встановлення касових апаратів. З 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлені", - наголосив Гетманцев.

Зазначається, що державна податкова служба накладатиме штраф на кожну транзакцію без фіскалізації.

"Сума штрафу залежить від суми чека і кількості виявлених порушень. Перше порушення: 100% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями. Друге та наступні порушення: 150% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями", - йдеться у повідомленні.