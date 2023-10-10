В Україні розробили рацію, сигнал якої ворог не може заглушити та розшифрувати
Українські розробники створили радіостанцію Himera, яка працює під ворожим РЕБом, – росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати їх
Про це повідомляє у телеграм очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Ворог постійно використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії Силам оборони. Щоб наші військові завжди мали зв’язок та могли ефективно координувати роботу підрозділів, українські розробники створили радіостанцію Himera.
Це унікальна технологія, яка працює під ворожим РЕБом. Росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати його. Розробка тримає заряд до 4 днів.
Також рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк — для пошуку та евакуації воїнів. Керувати системою радіостанцій можна просто через застосунок у телефоні.
"Переконаний, що незабаром на фронті буде ще більше таких рацій. Himera стала найкращим defense-tech стартапом ІТ Арени 2023 та отримала 10 тисяч доларів на масштабування й розвиток продукту", - зазначив міністр.
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