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В Україні розширилася "жовта" зона: до неї перейшли Тернопільська й Чернівецька області

26 листопада, 2021 п'ятниця
09:24
Суспільство коронавірус

Відтепер до "жовтої" зони карантину належать чотири регіони. Там перебувають Закарпатська, Чернівецька, Тернопільська, Кіровоградська області

Про це повідомляють у пресслужбі МОЗ.

Загалом, найбільшою залишається "червона" зона, до неї входять 19 регіонів: Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Житомирська, Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, Волинська, Хмельницька, Рівненська, Миколаївська, Херсонська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська області.

У "помаранчевій" зоні залишилися Полтавщина й Харківщина.

До "жовтої" зони карантину належать Закарпатська, Чернівецька, Тернопільська, Кіровоградська області.

  • Нагадаємо, уряд змінив правила для "жовтої" зони, тому тепер для роботи бізнесу необхідно буде мати або одну дозу вакцини, або негативний ПЛР-тест.
  • Львівська й Луганська області залишаться в "червоній" зоні попри стабілізацію COVID-показників.

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