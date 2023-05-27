В Україні слід запровадити британський суд
Британські суди допомогли навести лад Сінгапуру, Гонконгу. Там нинішня система права виходить з британської
Здається мені, брати та сестри, якщо кінь здох — потрібно з нього злізти!
Ми 32 роки реформуємо судову систему.
І суди змінили, й суддів, і зарплати та атестацію запровадили…
І що?
Довіри до неї як не було, так і немає.
Якщо не виходить, давайте не винаходитимемо велосипед.
Великий український бізнес уже давно живе за британським правом та відповідає за зобов'язаннями.
Якщо ні – британський суд, якому всі довіряють, встановлює справедливість!
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Британські суди допомогли навести лад Сінгапуру, Гонконгу. Там нинішня система права виходить з британської. Британські суди працюють в Арабських еміратах у DIFC (Міжнародний фінансовий центр Дубаї). Це робить комфортною роботу інвесторів в арабській країні (не дай Боже вам на собі випробувати арабське правосуддя)
Британські суди допомогли навести лад Сінгапуру, Гонконгу. Там нинішня система права виходить з британської.
Британські суди працюють в Арабських еміратах у DIFC (Міжнародний фінансовий центр Дубаї). Це робить комфортною роботу інвесторів в арабській країні (не дай Боже вам на собі випробувати арабське правосуддя).
Британський суд із британськими суддями працює у Міжнародному Фінансовому Центрі Астана (Казахстан).
Подібні фінансові центри сьогодні розвиваються ще у кількох молодих країнах.
Навіщо нам винаходити велосипед.
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Ухвалімо рішення та відкриємо Міжнародний Фінансовий Центр Київ!
З британським судом.
І всі суперечки держави з інвесторами, бізнесом розглядатимуть лише у ньому!
І верховним судом зробимо на десять років Верховний суд Великої Британії.
Ні, це не втрата суверенітету, його і так ніколи не було, це прихід у цивілізований світ, де працюють правила!
Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future
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