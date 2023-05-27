Здається мені, брати та сестри, якщо кінь здох — потрібно з нього злізти!

Ми 32 роки реформуємо судову систему.

І суди змінили, й суддів, і зарплати та атестацію запровадили…

І що?

Довіри до неї як не було, так і немає.

Якщо не виходить, давайте не винаходитимемо велосипед.

Великий український бізнес уже давно живе за британським правом та відповідає за зобов'язаннями.

Якщо ні – британський суд, якому всі довіряють, встановлює справедливість!

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Британські суди допомогли навести лад Сінгапуру, Гонконгу. Там нинішня система права виходить з британської. Британські суди працюють в Арабських еміратах у DIFC (Міжнародний фінансовий центр Дубаї). Це робить комфортною роботу інвесторів в арабській країні (не дай Боже вам на собі випробувати арабське правосуддя)

Британські суди допомогли навести лад Сінгапуру, Гонконгу. Там нинішня система права виходить з британської.

Британські суди працюють в Арабських еміратах у DIFC (Міжнародний фінансовий центр Дубаї). Це робить комфортною роботу інвесторів в арабській країні (не дай Боже вам на собі випробувати арабське правосуддя).

Британський суд із британськими суддями працює у Міжнародному Фінансовому Центрі Астана (Казахстан).

Подібні фінансові центри сьогодні розвиваються ще у кількох молодих країнах.

Навіщо нам винаходити велосипед.

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Ухвалімо рішення та відкриємо Міжнародний Фінансовий Центр Київ!

З британським судом.

І всі суперечки держави з інвесторами, бізнесом розглядатимуть лише у ньому!

І верховним судом зробимо на десять років Верховний суд Великої Британії.

Ні, це не втрата суверенітету, його і так ніколи не було, це прихід у цивілізований світ, де працюють правила!

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

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