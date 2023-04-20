В Україні сьогодні дощитиме, на півдні - ймовірні грози
У четвер, 20 квітня, в Україні очікуються помірні дощі, у південній частині вдень місцями грози
Про це повідомили Українському гідрометцентрі.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8, вдень 8-13, на Закарпатті 14-19; у південній частині вночі 6-11, вдень 10-15.
На високогір'ї Карпат невеликий дощ; температура вночі 0-5 тепла, вдень 3-8.
У Києві та Київській області 20 квітня хмарно з проясненнями, вночі невеликий, вдень помірний дощ. Температура повітря у столиці вночі 6-8, вдень 10-12; по області вночі 3-8, вдень 8-13.
- Синоптик Наталка Діденко прогнозувала в Україні незначне похолодання та вологу погоду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.47
Купівля 37.47Продаж 38.24
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе