Про це повідомила пресслужба МВС.

Зазначається, що за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні з початку бойових дій, 14 квітня 2014 року, до кінця 2021 року загинуло 152 дитини й 146 дітей дістали поранення. Після початку повномасштабного вторгнення Росії кількість жертв серед дітей збільшується щоденно. І фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не можливо через активні бойові дії.

Також про це написав у telegram президент України Володимир Зеленський.

"13-річний Дмитро з Харкова, 4-річна Ліза з Вінниці, Сергійко з Новосолоного, якому було лише 2 дні. У списку невинних дитячих жертв російської агресії вже щонайменше 500 наших дітей. Вони могли стати відомими вченими, художниками, спортивними чемпіонами, творити історію України. Їх убили російські зброя та ненависть, які щодня продовжують забирати та руйнувати життя українських дітей", - йдеться у дописі.

Точну кількість постраждалих дітей поки що неможливо встановити через активні бойові дії та російську окупацію частини території України.