В Україні стан 160 мостів близький до аварійного, а 710 - потребують негайного ремонту, - Укравтодор
В Україні негайного ремонту потребують 710 мостів, стан 160 з яких - близький до аварійного
Про це пресслужба Укравтодору повідомила у Facebook.
Згідно з повідомленням, сьогодні досліджено 73% мостів на дорогах державного значення і 25% - місцевого. За результатами обстеження - 53% їх кількості не відповідають нормативним вимогам. Зазначається, що 80% цих споруд були побудовані до 1980 року та не утримувалися на належному рівні.
"Першочергового ремонту потребують 710 мостів. Стан 160 з них наближений до аварійного. Деякі з цих мостів знаходяться в критичному стані, тож їх оновлення є предметом національної безпеки", - цитує пресслужба слова заступника голови Укравтодору Андрія Івка.
Зазначається, що у 2020 році було відновлено капітальний, поточний, середній ремонт та реконструкцію на 158 мостах. У 2021 році планується відновити близько 165 мостових споруд при загальному фінансуванні 4 млрд грн. На завершальному етапі перебувають 138 об'єктів, або понад 80% запланованого обсягу. За підсумками 16 місяців відновлено 296 штучних споруд.
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