Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка В Україні стан 160 мостів близький до аварійного, а 710 - потребують негайного ремонту, - Укравтодор

В Україні стан 160 мостів близький до аварійного, а 710 - потребують негайного ремонту, - Укравтодор

22 вересня, 2021 середа
13:30
Економіка міст

В Україні негайного ремонту потребують 710 мостів, стан 160 з яких - близький до аварійного

Про це пресслужба Укравтодору повідомила у Facebook.

Згідно з повідомленням, сьогодні досліджено 73% мостів на дорогах державного значення і 25% - місцевого. За результатами обстеження - 53% їх кількості не відповідають нормативним вимогам. Зазначається, що 80% цих споруд були побудовані до 1980 року та не утримувалися на належному рівні.

"Першочергового ремонту потребують 710 мостів. Стан 160 з них наближений до аварійного. Деякі з цих мостів знаходяться в критичному стані, тож їх оновлення є предметом національної безпеки", - цитує пресслужба слова заступника голови Укравтодору Андрія Івка.

Зазначається, що у 2020 році було відновлено капітальний, поточний, середній ремонт та реконструкцію на 158 мостах. У 2021 році планується відновити близько 165 мостових споруд при загальному фінансуванні 4 млрд грн. На завершальному етапі перебувають 138 об'єктів, або понад 80% запланованого обсягу. За підсумками 16 місяців відновлено 296 штучних споруд.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Укравтодор
ремонт доріг
мости
Читайте також:
Віктор Ляшко
21 вересня, 2021 вiвторок
Ляшко назвав області, яким загрожує "червона" зона карантину
21 вересня, 2021 вiвторок
Оприлюднено неймовірний гонорар Джошуа за бій з Усиком
субсидия
21 вересня, 2021 вiвторок
Мінсоцполітики відкрило реєстр для перевірки призначення житлових субсидій
Київ
+8
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.57
    Купівля 26.57
    Продаж 26.78
  • EUR
    Купівля 31.08
    Продаж 31.44
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
22 вересня
16:40
школа карантин
Кабмін дозволив роботу дитсадків і молодших класів незалежно від зони карантину
16:33
Придніпровська ТЕС
На Придніпровській ТЕС сталося відключення єдиного працюючого блоку
16:23
Анонс
Соломія Чубай
Соломія Чубай та ГО "Львівський Культурний Центр" реалізовують проєкт "POETY. Діалог поколінь"
16:11
ОПЗЖ привітала "Єдину Росію" з "переконливою перемогою на виборах" до Держдуми
15:59
Рада
Рада перенесла на два місяці запуск Бюро економічної безпеки
15:57
Розстріл автомобіля Шефіра
Замах на Шефіра. Що це було?
15:55
Владислав Сіренко
Український важковаговик відповів на звинувачення, що добивав росіянина після того, як відправив його в нокаут
15:54
вибори до Держдуми
Рада ухвалила не визнавати результати виборів до Держдуми РФ
15:44
Андрій Єрмак
Поранений водій Шефіра у реанімації, - Єрмак
15:44
Українці зможуть оформити пенсії та житлові субсидії через "Дію": уряд підтримав постанову
15:27
Ігор Клименко
Тиск на керівництво держави та причетність іноземних спецслужб: поліція назвала версії замаху на Шефіра
15:25
Роналду з матір'ю після фіналу ЛЧ у Києві
Мати вмовляє Роналду повернутися до колишнього клубу
15:21
Під Києвом патрульні поліцейські потрапили в ДТП, троє осіб в лікарні
15:04
Уряд запровадить обов'язкову вакцинацію для вчителів та держслужбовців
15:03
Система автоматичного вагового контролю
В уряді пропонують зробити платними дороги для вантажівок понад 12 тонн
14:55
Таврія
"Олександрія" у меншості перемогла "Таврію" в Кубку України
14:49
Денис Шмигаль
Кабмін схвалив випуск держоблігацій на 20 млрд грн для фінансування доступної іпотеки
14:42
приміські поїзди
Укрзалізниця відновить рух поїздів до станції Скотувата на Донеччині після обстрілу
14:37
Замах мав мету залякати вищі ешелони влади, - Шефір
14:32
бандит
Віталій Портников: Україна скотилася у 90-і
14:30
ПриватБанк
Знову була провалена спроба скомпрометувати націоналізацію “ПриватБанку” Суркісом та його компаніями, - адвокат Порошенка
14:25
Шахтар - Динамо
"Шахтар" - "Динамо": Букмекери дали прогноз на матч за Суперкубок України
14:25
SafeBorder
Штраф від 170 тис. грн або строк до трьох років: уряд посилить відповідальність за підробку COVID-сертифікатів
14:18
Денис Шмигаль
Коронавірус в Україні: Шмигаль назвав два варіанти роботи бізнесу після запровадження "жовтої" зони
14:12
антисемітизм
Рада прийняла закон щодо протидії антисемітизму
13:51
Теофімо Лопес
Лопес оголосив ультиматум через захист титулів, які відібрав у Ломаченка
13:44
Зеленський
Передавати мені "привіт" пострілами - це слабкість, а відповідь буде сильною, - Зеленський про замах на Шефіра
13:36
Богдан Моніч
Делегати від суддівського самоврядування не матимуть впливу в Етичній раді при ВРП, - голова Ради суддів
13:04
Замах на Шефіра
Замах на Шефіра: на місці працюють СБУ та Управління держохорони
13:00
Олександр Усик
Абсолютний чемпіон світу пообіцяв Усику "дуже важкий вечір" із Джошуа
12:42
таксі
МОЗ обіцяє знижки на таксі українцям, які вакцинуються від COVID-19: домовилися з відомим сервісом
12:39
Давид Арахамія
Три версії: Арахамія висловив думку, хто міг організувати замах на Шефіра
12:30
Сергій Нікіфоров
Замах на Шефіра: Зеленському доповіли, курс на деолігархізацію України не зміниться, - Никифоров
12:18
Конор Макгрегор
Боєць UFC Макгрегор зганьбився під час бейсбольного матчу
12:08
Юрій Бутусов
Здійснена спроба ліквідації одного з трьох найвпливовіших людей в державі, - Бутусов про замах на Шефіра
11:46
школа карантин
16 шкіл і 16 дитсадків не зможуть працювати у "жовтій" зоні, - КМДА
11:36
Олександр Красюк
Промоутер Усика відшукав "рецепт" перемоги над Джошуа
11:29
отримати житло
Рада доручила Кабміну проаналізувати забезпечення українців житлом
11:19
Мінфін провів першу зустріч з головою місії МВФ в Україні
11:18
На Київщині стріляли в авто першого помічника Зеленського Шефіра
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV