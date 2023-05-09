В Україні стартує проєкт “Міста та їхні герої”: покаже, як під час війни звичайні люди стають героями

В Україні стартує проєкт “Міста та їхні герої”, метою якого є показати всю правду про героїзм українського народу і трансформацію звичайної людини у справжнього героя. У межах проєкту в різних містах, постраждалих від російського вторгнення, покажуть документальні фільми про жителів цих міст – звичайних українців, яких війна змусила відмовитись від основного заняття і перетворила на волонтерів та військових. Режисерами стрічок виступили Ольга Гібелінда та Андрій Литвиненко.

Ідея проєкту народилася з низки активностей "Semantic Corpus" – ініціативи, яка з перших днів війни допомагала громадянам Західної Європи прокомунікувати українські наративи та українську позицію в повномасштабній війні, яку розв’язала росія у 2022 році. Одним із проєктів ініціативи став «Шлях героя», який розповідав про долю 6 українців з початку 2014 року по 24 лютого 2022 року – їхні життя, низку важких виборів у житті та впливи цих виборів, які сформували цих людей за ці роки та зробили їх військовими, волонтерами й просто гідними людьми. А згодом виникла ідея проєкту "Міста та їхні герої" – про міста та містечка України і їхніх мешканців, які посіли свої окремі важливі ролі в українському спротиву перших місяців війни й продовжують додавати стійкості нашій країні сьогодні.

За сприяння Проєкту USAID “Економічна підтримка України” команда проєкту «Міста та їх герої» поїхала у 12 регіонів країни та проаналізувала історії понад 200 українців. Згодом для проєкту було обрано 6 міст, в яких розгорнули кропітку роботу зі збору інформації та аналізу контексту і почали створювати різноманітний контент. Зокрема, група фотографів-урбаністів працювала над пейзажами міст та фотографуванням окремих об’єктів, група фотографів-портретистів документувала живі образи мешканців цього міста, які відіграли важливу роль у захисті свого краю від російських загарбників. Група журналістів та аналітиків створювала описи подій та історій героїв.

У кожному з 6 міст – Харкові, Миколаєві, Чернігові, Охтирці, Баштанці та Іванкові – було обрано свого героя для документального фільму про місто. Того, хто наче говорить від усіх місцевих волонтерів, підприємців, державників про те, як місто та його мешканці вистояли в ці буремні часи та зберегли головний свій актив - людей та їхню людяність.

Кожен фільм розкриває свою сторінку волонтерства, дієвості та любові до власної країни від українців. Так в Миколаєві, своєю історією трансформації ділиться підприємець-пивовар Дмитро Волощенко, який став одним з найвідоміших волонтерів в місті. Про творчий бойовий дух Харкова розповідає акторка театру ляльок Олена Озерова, котра з самого початку повномасштабного вторгнення поміняла свою затишну квартиру на 9 поверсі на приміщення Театру Ляльок, який перетворився на гуманітарний центр.

Про те, як вистояла Баштанка та як 100 баштанців змогли змінити хід бойових подій всієї війни на південному напрямку у свій період часу, ділиться міський голова Баштанки Олександр Береговий. Ще один герой проєкту – Геннадій Попенко, який до 2022 року був шоуменом, ведучим вечірок та весіль, актором, після того, як він пережив із сім’єю окупацію Іванкова, став бійцем тероборони та активним учасником життя громади.

Фільм про Чернігів супроводжується коментарями приватного охоронця Артема Ракітіна, який волею долі став провідником для десятків тисяч людей, які прагнули виїхати з Чернігова під час облоги та активних бойових дій в передмісті. Історія маленької Охтирки, яка стала кісткою в горлі завдяки зусиллям ЗСУ та громади міста ілюструється розповідями Павла Ігнатченка – звукорежисера, активіста вуличних культур, який перетворив свою студію на пошивочний цех з виробництва військових аптечок.

“Цим проєктом ми переслідуємо кілька цілей – для внутрішньої інформаційної сфери України та для комунікації українських наративів за кордоном, – зазначає ініціатор та ідейник проєкту Денис Блощинський. – Для нас, для самих українців, нам важливо показати масштаб змін нашої власної ідентичності, спроможність до солідарних дій в межах цілої політичної нації, надати одне одному підтримку та енергію через усвідомлення того, що такі героїчні приклади життєвих позицій та вчинків не є чимось унікальним для нашого народу, а є нашим «моральним золотим запасом» України та українців, який активізується в критичні часи нашої історії і нагадує нам, що ми передусім, вільні та гідні люди”.

Фільми про міста та їхніх героїв покажуть в тих населених пунктах, де проходили зйомки – Харкові, Миколаєві, Чернігові, Охтирці, Баштанці та Іванкові, а також у Києві та Львові. Перші покази стартують уже в травні. У межах проєкту під час показів проходитимуть також фотовиставки світлин, зроблених у цих самих містах.