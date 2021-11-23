В Україні стався збій у роботі потягів: які рейси запізнюються
Через обрив контактної мережі затримуються кілька поїздів АТ "Укрзалізниці"
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Контактна мережа обірвалася на ділянці Чернігів - Ніжин, неподалік від станції Липів Ріг.
Затримуються електрички №6301 Ніжин - Чернігів, №6302 Чернігів - Ніжин (час затримки - до 2 годин 30 хвилин).
Пасажирів регіонального потяга №864 Неданчичі - Київ-Волинський пересадили на поїзд №779 Суми - Київ. Вони приїдуть до кінцевої станції з запізненням на 1 годину 30 хвилин.
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