Про це повідомив Максим Гонтар, CEO компанії Cody Ukraine.

Наразі на сайті можна обрати місто та район, а програма сама запропонує інформацію про доступні локації - контакти, адреси, ціни та навіть дані про наявність кави та снеків.

Він зазначив, що мета проєкту - допомогти українцям продовжувати працювати попри відсутність світла та терористичні акти РФ. Гонтар розповів, що на сайт їх надихнув прецедент, де клієнт попросив вказати в договорі, що відсутність світла або перебої не можуть бути причиною зміни термінів здачі проєкту.

Він зазначив, що експорт послуг на світовий ринок допоможе відновити економіку країни, тому важливо мати карту місць, де можна продовжувати роботу.

"Завдання українців зараз працювати ще з більшою віддачею та якістю. Для західних компаній ми повинні бути незамінні, як це відбувається з зерном. Ми незамінні, значить їм треба знайти спосіб, як відновити логістичні ланцюжки. Західний бізнес негласно, але досить системно відмовляється від розробників, які знаходяться зараз в Україні, і впевнений це стосується й інших секторів економіки, не тільки IT. Виправити це можемо лише ми своїм підходом, експертністю та якістю", - пише Гонтар.

Він також зазначив, що проєкт зроблено за 2 дні, проте, якщо він матиме попит, буде опублікована оновлена версія з локаціями прямо на карті та іншими спрощеннями.

Гонтар також розповів, що наступного тижня на сайт активно залучатимуть локації, які надають місця для роботи. Він впевнений, що це можуть бути не тільки коворкінги.

"У нашому випадку, в офісі в Одесі буде кілька вільних місць, які ми готові надати за смаколики в офіс", - пише Гонтар.

НЕК "Укренерго" фіксує зростання обсягів споживання електроенергії в понеділок, 5 грудня, тож по всій країні можливі аварійні вимкнення

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