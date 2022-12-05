Про це йдеться в повідомленні Укренерго в Telegram.

"Станом на 5 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною. Зберігається дефіцит електроенергії. Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії", - повідомили в компанії.

Там зазначили, що на вихідних споживання електрики дещо знизилось.



"Протягом вихідних, завдяки збільшенню потужності атомних електростанцій та традиційному для суботи-неділі зниженню споживання, вдалося застосовувати мінімальний обсяг аварійних відключень. На ранок понеділка, диспетчерський центр “Укренерго” фіксує зростання обсягів споживання електроенергії. Це пов’язано як із початком робочого тижня, так і з відчутним зниженням температури майже по всій країні", - підкреслили в Укренерго й нагадали, що в разі недотримання лімітів споживання може бути запроваджено аварійні відключення.

Раніше ДТЕК повідомляв, що 5 грудня чотири регіони України перейшли до звичних графіків відключення електроенергії: Київська, Дніпропетровська, Донецька й Одеська області.

Тим часом у Yasno спростували, що Україна досі продає електроенергію до Євросоюзу.

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