В Україні створять державний реєстр домашніх тварин

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Вказано, що реєстр міститиме опис тварин, інформацію про вакцинацію, стерилізацію, ідентифікаційні дані, дані ветеринарного паспорта та відомості про власника. Це допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів та спростить отримання документів для тварин.

"Мета запуску Реєстру - створити комплекс заходів для безпеки та добробуту тварин і їхніх власників, а також адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів у сфері поводження з тваринами. Згідно з постановою реєстрація тварин власниками є добровільною та безоплатною", - розповіли у Мінцифри.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що створення реєстру допоможе із запуском цифрових ветеринарних паспортів і стане основою для запуску паспорта домашніх тварин у Дії.

Крім того, реєстр допомагатиме знайти власникові свого домашнього улюбленця, якщо той загубиться.

"Особливо актуально в умовах війни. Часто тварини можуть загубитися через вибухи та обстріли. Завдяки реєстру зможете повернути загубленого улюбленця власнику або знайти свого", - зазначив Федоров.

За його словами, внести дані до Єдиного державного реєстру домашніх тварин можна буде безплатно у будь-якого державного або приватного ветеринара в зручний час.

Надалі послугу планують розширити й на інших домашніх улюбленців.