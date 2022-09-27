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В Україні створять офіс Продовольчої організації ООН, - Мінекономіки

27 вересня, 2022 вiвторок
20:15
Економіка Продовольча організація ООН спільно з партнерами уже підтримала українських аграріїв

Продовольча організація ООН для допомоги Україні планує залучити 180,4 млн дол. США

Про це повідомило Мінекономіки

27 вересня Уряд ухвалив підписати Угоду з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН - FAO - про створення в Україні Проєктного офісу і надання технічної та гуманітарної допомоги Україні.  Цю угоду уповноважена підписати перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлію Свириденко.

"Україна давно та плідно співпрацює з ФАО – організацією, місією якої є боротьба з голодом по всьому світу, - сказала Юлія Свириденко. - Однак через війну, розв’язану Росією, допомога потрібна вже нам. ФАО надає її, зокрема, реалізуючи спільно з урядами країн-партнерів програми підтримки українських аграріїв ". І продовжила: "Ухвалення Угоди та створення в Україні офісу ФАО дозволить підняти співробітництво на значно вищий рівень. Це стосується також програм підтримки сільгоспвиробника і надання гуманітарної допомоги українцям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Очікуємо більш тісної координації в питаннях зернового експорту. Україна й надалі допомагатиме країнам, де гостро стоїть питання продовольства. У перспективі співробітництво сприятиме зростанню українського експорту та досягненню нашої мети – створенню експортоорієнтованої економіки з високою доданою вартістю ".

Ацкентується, що від початку широкомасштабного вторгнення Росії Продовольча та сільськогосподарська організація ООН оновила План швидкого реагування в Україні з метою допомоги дрібним українським фермерам та середнім виробникам. Станом на середину серпня на кошти, виділені країнами та неурядовими організаціями, ФАО надала екстрену сільськогосподарську допомогу (насіннєвий матеріал, багатоцільову грошову допомогу) 80 тисячам осіб в 13 областях України.

"За фінансової підтримки, зокрема, Японії, Канади та Minderoo Foundation, _ йдеться на сайті Мінекономіки, - ФАО спільно з Урядом України реалізує Стратегію щодо підтримки зберігання зерна, метою якої є допомога фермерам тимчасовими засобами для зберігання врожаю та підтримка на високому рівні експортного потенціалу України. Стратегія передбачає постачання українським аграріям рукавів для зберігання зерна, обладнання для навантаження та розвантаження, а також модульних зерносховищ".

Загалом на здійснення Плану швидкого реагування в Україні та Стратегії щодо підтримки зберігання зерна ФАО планує залучити 180,4 млн дол. США.

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