В Україні судитимуть ідеолога "русского міра" Дугіна, який закликав до геноциду

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Дугіна судитимуть за двома статтями: за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та публічних закликів до геноциду (ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 442 КК України).

Ідеолог "русского міра" неодноразово стверджував, що України не існує, поширював заклики до зміни її територіальних меж, розпалював національну ворожнечу. Крім того, він закликав завдавати ракетних ударів по Україні, зокрема по Києву.

"З травня 2022 року пропагандист створював і поширював у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте" публікації, у яких закликав "освободить" всю Україну, а не тільки Херсон і Донбас. І разом з Росією та "освобождьонной" Україною створити "Новое Государство, настоящую Империю, с миссией и Духом, православное Царство". Він також пропагував подальшу ескалацію війни", - розповіли в Офісі генпрокурора.