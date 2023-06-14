Заперечує існування України та закликає до її збройного захоплення: СБУ оголосила підозру ідеологу рашизму Дугіну
Служба безпеки України 14 червня, оголосила підозру очільнику прокремлівської міжнародної організації "Євразійський рух", ідеологу рашизму Олександру Дугіну
Про це інформує СБУ.
Зазначають, що у своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях Дугін понад 10 років заперечує існування України як суверенної держави. Він закликає до її збройного захоплення Російською Федерацією.
Так на початку повномасштабного вторгнення ідеолог рашизму став одним з перших, хто підтримав окупантів і виправдовував їхні воєнні злочини проти України. Також Дугін відверто пропагував ідеї масового фізичного знищення українців та української цивільної інфраструктури. Це підтвердили ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи.
Наразі Дугіну оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 2. ст. 442 (геноцид).
Станом на зараз зловмисник переховується від правосуддя на території Росії. СБУ проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.
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