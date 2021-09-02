В Україні ціни на зернові зростатимуть, якщо це відбуватиметься на світовому ринку, — експертка Колесник
Ціни не зернові в Україні зростатимуть у разі їхнього підвищення на міжнародних ринках
Про це заявила Марія Колесник, заступник директора компанії “Проагро груп”, в ефірі програми “Агро: Експрес” на телеканалі “Еспресо”.
“Якщо у світі ціни на зернові будуть зростати, закупівельні ціни на зерно всередині країни також будуть підвищуватися. Фермер не буде розмежовувати — йому продавати зерно трейдеру чи переробнику. Тож ціна є уніфікованою, вищою”, — сказала Колесник.
За її словами, очікується прискорення інфляції. Ціни на продовольство зростатимуть.
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Україна щороку втрачає $2 млрд через шахраїв, які купують зерно за готівку та експортують його за кордон, заявляв голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Станом на початок серпня цього року експорт зернових та зернобобових у 2021/2022 маркетинговому році сягнув 3 281 тис. тонн, що на 42 тис. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили у Мінагрополітики.
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