В Україні у пілотному режимі запрацювала система обліку ліків Е-Stock

Про це повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Система Е-Stock – це важливий крок у напрямку диджиталізації країни, в тому числі й медичної галузі, яку більше трьох років тому оголосив президент Володимир Зеленський. З початку 2023 року запрацювали два модулі – збору потреби та керування користувачами. Е-Stock забиратиме інформацію про потребу доставку, наявність медичних препаратів у лікарні, їхнє використання та утилізацію", - пояснив нардеп.

За його словами, нині у системі 162 лікарні, які подають свої потреби щодо дорослої онкології, ендопротезування та трансплантації. Систему планують вдосконалювати на основі їхніх відгуків. Очікується, що облік повноцінно запрацює до кінця року.

Раніше пацієнтам доводилося телефонувати у лікарню, звертатися до керівників відділень чи закладу, а система Е-Stock максимально спростить процес пошуку ліків і дозволить уникати ситуацій коли із пацієнтів вимагають гроші за препарати, які куплено бюджетним коштом і які є на балансі лікарні, підкреслив Радуцький.

З 1 серпня 2022 року в Україні запрацював електронний рецепт на антибіотики.

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