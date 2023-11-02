В Україні успішно пройшла випробування оборонна система, яка пригнічує російську ГЛОНАСС
Українці створили унікальний комплекс радіоелектронної боротьби для посилення оборони. Він пригнічує системи супутникової навігації, зокрема російську ГЛОНАСС
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.
"Piranha AVD 360 — унікальний комплекс РЕБу для посилення Сил оборони. Технологія допомагає ефективніше захищати бронетехніку та особовий склад від ворожих дронів", - розповів він.
"Комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе. Під дією системи коптер чи дрон-камікадзе не може отримувати команди та передавати дані. Як результат — "пташка" або зависає в повітрі, здійснює аварійну посадку, або безконтрольно падає", - пояснив міністр принцип роботи РЕБ.
Також Piranha пригнічує системи супутникової навігації, наприклад, російську ГЛОНАСС.
Федоров зазначив, що система успішно пройшла польові випробування й готова до серійного виробництва.
Довідка: ГЛОНАСС – радянська та російська супутникова система навігації, розроблена на замовлення міністерства оборони СРСР. Одна з двох систем глобальної супутникової навігації, що функціонують на сьогодні.
ГЛОНАСС призначена для оперативного навігаційно-часового забезпечення необмеженої кількості користувачів наземного, морського, повітряного та космічного базування. Основою системи є 24 супутники, що рухаються над поверхнею Землі в трьох орбітальних площинах з нахилом орбітальних площин 64,8° і висотою 19 100 км. Принцип вимірювання аналогічний американській системі навігації NAVSTAR GPS. Основна відмінність від системи GPS у тому, що супутники ГЛОНАСС у своєму орбітальному русі не мають резонансу (синхронності) з обертанням Землі.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний стверджує, що вирішальним фактором у війні проти РФ будуть технології, і це має бути не один новий винахід, а сукупність усіх технічних рішень, які вже є. "Нам потрібно використовувати потужність, закладену в нових технологіях", - підкреслив генерал.
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