В Україні успішно пройшла випробування оборонна система, яка пригнічує російську ГЛОНАСС

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

"Piranha AVD 360 — унікальний комплекс РЕБу для посилення Сил оборони. Технологія допомагає ефективніше захищати бронетехніку та особовий склад від ворожих дронів", - розповів він.



"Комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе. Під дією системи коптер чи дрон-камікадзе не може отримувати команди та передавати дані. Як результат — "пташка" або зависає в повітрі, здійснює аварійну посадку, або безконтрольно падає", - пояснив міністр принцип роботи РЕБ.



Також Piranha пригнічує системи супутникової навігації, наприклад, російську ГЛОНАСС.

Федоров зазначив, що система успішно пройшла польові випробування й готова до серійного виробництва.

Довідка: ГЛОНАСС – радянська та російська супутникова система навігації, розроблена на замовлення міністерства оборони СРСР. Одна з двох систем глобальної супутникової навігації, що функціонують на сьогодні.

ГЛОНАСС призначена для оперативного навігаційно-часового забезпечення необмеженої кількості користувачів наземного, морського, повітряного та космічного базування. Основою системи є 24 супутники, що рухаються над поверхнею Землі в трьох орбітальних площинах з нахилом орбітальних площин 64,8° і висотою 19 100 км. Принцип вимірювання аналогічний американській системі навігації NAVSTAR GPS. Основна відмінність від системи GPS у тому, що супутники ГЛОНАСС у своєму орбітальному русі не мають резонансу (синхронності) з обертанням Землі.