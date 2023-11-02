В Україні утворили 529 Рад ВПО. Які їх функції
Від 4 серпня цього року в Україні створено 529 Рад ВПО: вони акумулюють та передають зворотний зв'язок від внутрішніх переселенців до влади
Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначено, що в Києві триває Всеукраїнський форум Рад ВПО. Його учасники мають на меті обговорити плани діяльності Рад ВПО і напрацювати алгоритми інтеграції та адаптації внутрішніх переселенців у громадах.
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук нагадала, що рішення про створення Рад ВПО було ухвалено постановою Кабміну від 4 серпня 2023 року.
До функцій Рад ВПО належить:
- захист прав та інтересів внутрішніх переселенців;
- сприяння адаптації та інтеграції ВПО в громадах;
- підтримка релокованого бізнесу;
- сприяння створенню робочих місць для ВПО;
- участь у нормотворчій діяльності;
- взаємодія з центральною, регіональною та місцевою владою;
- взаємодія з громадськими та міжнародними організаціями.
"Роль Рад полягає в тому, щоб акумулювати та передавати зворотний зв’язок від ВПО до влади щодо потреб та якості роботи з підтримки ВПО. Рішення щодо ВПО в громадах мають ухвалюватися спільно з Радами ВПО", - вказала Верещук.
Вона запропонувала включити керівників обласних Рад ВПО до складу Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав та свобод внутрішніх переселенців, аби вони допомагали в розробці політики та нормативно-правових актів.
"Ради ВПО мають стати голосом переселенців, який всі будуть чути", - підсумувала міністерка.
- З 1 листопада послуга "Допомога ВПО" буде тимчасово недоступною в Дії у зв'язку з оновленням сервісу. Оформити допомогу можна буде тільки офлайн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.86
- EUR Купівля 39.49Продаж 40.38
- Актуальне
- Важливе