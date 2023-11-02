В Україні утворили 529 Рад ВПО. Які їх функції

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначено, що в Києві триває Всеукраїнський форум Рад ВПО. Його учасники мають на меті обговорити плани діяльності Рад ВПО і напрацювати алгоритми інтеграції та адаптації внутрішніх переселенців у громадах.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук нагадала, що рішення про створення Рад ВПО було ухвалено постановою Кабміну від 4 серпня 2023 року.

До функцій Рад ВПО належить:

захист прав та інтересів внутрішніх переселенців;

сприяння адаптації та інтеграції ВПО в громадах;

підтримка релокованого бізнесу;

сприяння створенню робочих місць для ВПО;

участь у нормотворчій діяльності;

взаємодія з центральною, регіональною та місцевою владою;

взаємодія з громадськими та міжнародними організаціями.

"Роль Рад полягає в тому, щоб акумулювати та передавати зворотний зв’язок від ВПО до влади щодо потреб та якості роботи з підтримки ВПО. Рішення щодо ВПО в громадах мають ухвалюватися спільно з Радами ВПО", - вказала Верещук.

Вона запропонувала включити керівників обласних Рад ВПО до складу Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав та свобод внутрішніх переселенців, аби вони допомагали в розробці політики та нормативно-правових актів.

"Ради ВПО мають стати голосом переселенців, який всі будуть чути", - підсумувала міністерка.