Послуга "Допомога ВПО" буде тимчасово недоступною в Дії: причина
З 1 листопада послуга "Допомога ВПО" буде тимчасово недоступною в Дії у зв'язку з оновленням сервісу. Оформити допомогу можна буде тільки офлайн
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
Оновлення, які відомство запланувало спільно з Мінсоцполітики, передбачатимуть, що:
- подати заяву можна буде одразу на всю родину: дітей, чоловіка чи дружину;
- виплати отримуватимуть діти ВПО, які народилися після переїзду сімʼї;
- зміняться умови виплат: фокус буде на громадянах, які перебувають у складних обставинах.
Більше інформації можна дізнатися, звернувшись до органу соціального захисту населення.
"Якщо ви отримували допомогу раніше, то ви одержуватимете її ще протягом кількох місяців. Уряд із 1 серпня продовжив виплати ще на пів року. Далі допомогу буде продовжено тим громадянам, які відповідають умовам", - зазначили у Мінцифрі.
При цьому в Дії як і раніше працюватимуть послуги зміни фактичного проживання та скасування статусу ВПО.
- Уряд ухвалив постанову, відповідно до якої з 1 серпня 2023 року змінюється порядок призначення виплат для внутрішньо переміщених осіб.
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