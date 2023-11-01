Послуга "Допомога ВПО" буде тимчасово недоступною в Дії: причина

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Оновлення, які відомство запланувало спільно з Мінсоцполітики, передбачатимуть, що:

подати заяву можна буде одразу на всю родину: дітей, чоловіка чи дружину;

виплати отримуватимуть діти ВПО, які народилися після переїзду сімʼї;

зміняться умови виплат: фокус буде на громадянах, які перебувають у складних обставинах.

Більше інформації можна дізнатися, звернувшись до органу соціального захисту населення.

"Якщо ви отримували допомогу раніше, то ви одержуватимете її ще протягом кількох місяців. Уряд із 1 серпня продовжив виплати ще на пів року. Далі допомогу буде продовжено тим громадянам, які відповідають умовам", - зазначили у Мінцифрі.

При цьому в Дії як і раніше працюватимуть послуги зміни фактичного проживання та скасування статусу ВПО.