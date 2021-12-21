В Україні в шести областях "червоної" зони повністю нормалізувалися COVID-показники

Про це повідомляє МОЗ.



COVID-показники нормалізувалися на Київщині, Миколаївщині, Сумщині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині.



Тільки в Запорізькій і Волинській областях зафіксований перевищений рівень виявлення нових випадків - 22,3% та 23,4% відповідно за цільового показника ≤20%/<4%.



Загалом у "червоній" зоні карантину перебувають Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області.



"Жовтими" є: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька, Донецька, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Одеська області.

Нагадаємо, очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що тільки Волинську та Запорізьку області поки не можна виводити з "червоної" зони карантину.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb