В Україні в шести областях "червоної" зони повністю нормалізувалися COVID-показники
У шістьох "червоних" областях нормалізувалися показники із захворювання на коронавірус та госпіталізацій. Регіони можуть незабаром вийти з цієї зони карантину
Про це повідомляє МОЗ.
COVID-показники нормалізувалися на Київщині, Миколаївщині, Сумщині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині.
Тільки в Запорізькій і Волинській областях зафіксований перевищений рівень виявлення нових випадків - 22,3% та 23,4% відповідно за цільового показника ≤20%/<4%.
Загалом у "червоній" зоні карантину перебувають Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області.
"Жовтими" є: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька, Донецька, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Одеська області.
- Нагадаємо, очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що тільки Волинську та Запорізьку області поки не можна виводити з "червоної" зони карантину.
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