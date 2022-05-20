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В Україні виготовлятимуть 3D-імпланти кісток для постраждалих внаслідок бойових дій

20 травня, 2022 п'ятниця
09:21
Наука МОЗ

В Україні виготовлятимуть 3D-імпланти кісток та інших частин тіла для військових і цивільних, постражадлих унаслідок вторгнення РФ

Про це повідомило МОЗ.

Міністерство разом зі Львівським територіальним медичним об’єднанням підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з американською корпорацією A.D.A.M., яка спеціалізується на інноваціях у галузі 3D-медицини. Документ дозволить об'єднати зусилля для розвитку інноваційних технологій в українській системі охорони здоров'я.

"Це дозволить лікувати військових та цивільних українців, які постраждали внаслідок військової агресії Росії, із залученням інноваційних методів. Йдеться про розробку, підтримку та втілення проєктів з 3D-друку імплантів кісток та інших частин тіла для подальшого їх використання під час надання допомоги постраждалим внаслідок бойових дій", - наголосили в МОЗ.

Також меморандум передбачає консультацію вчених і обмін досвідом між українськими й американськими фахівцями.

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