В Україні винесено перший вирок судді за депортацію цивільного населення з Криму
10 років ув'язнення заочно призначили судді, яка причетна до депортації українця з території тимчасово окупованого Криму
Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим та м. Севастополя.
Суддю, яка причетна до депортації кримчанина з території тимчасово окупованого півострова, засуджено до 10 років позбавлення волі заочно. Це стало першим таким випадком в Україні.
"За публічного обвинувачення прокуратури автономії до 10 років позбавлення волі заочно засуджено суддю, яка причетна до депортації кримчанина з території тимчасово окупованого півострова. Її визнано винною в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомленні прокуратури автономії.
У відомстві повідомили, що після окупації Росією півострова зловмисниця перейшла на службу до незаконно створених судових органів та обійняла керівну посаду "голови Армянського міського суду Республіки Крим". Жінка брала безпосередню участь в реалізації злочинної політики держави-окупанта, спрямованої на зміну демографічного складу населення у Криму.
"Суддя достовірно знала, що з 2014 року жителі Криму мають статус осіб, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Всупереч цьому вона ухвалила рішення про видворення громадянина України з території тимчасово окупованого півострова", - підкреслили у відомстві.
У прокуратурі зазначили, що незаконне рішення було мотивоване нібито відсутністю дозвільних документів та недотриманням правил перебування на території РФ.
"Однак жодні додаткові дозволи окупаційної адміністрації РФ у Криму для проживання громадян України на тимчасово окупованій території півострова за національним законодавством не передбачені", - ідеться в повідомленні.
За словами керівника прокуратури АР Крим та м. Севастополя Ігоря Поночовного, цей випадок став свого роду прецедентом у національній правовій системі. За його словами, така робота органів правопорядку автономії руйнує міф про "безкарність окупаційної влади в Криму".
- Раніше Центр нацспротиву повідомив, що російські загарбники в тимчасово окупованому Криму посилюють тиск на кримських татар: збільшилися арешти та кількість виданих повісток.
- 29 березня стало відомо, що в окупаційному Київському районному суді Сімферополя прокурор запросив 10 років ув'язнення для кримського татарина Аппаза Куртамета за "фінансування незаконного збройного формування", а саме добровольчого батальйону "Крим".
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