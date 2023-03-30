Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим та м. Севастополя.

Суддю, яка причетна до депортації кримчанина з території тимчасово окупованого півострова, засуджено до 10 років позбавлення волі заочно. Це стало першим таким випадком в Україні.

"За публічного обвинувачення прокуратури автономії до 10 років позбавлення волі заочно засуджено суддю, яка причетна до депортації кримчанина з території тимчасово окупованого півострова. Її визнано винною в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомленні прокуратури автономії.

У відомстві повідомили, що після окупації Росією півострова зловмисниця перейшла на службу до незаконно створених судових органів та обійняла керівну посаду "голови Армянського міського суду Республіки Крим". Жінка брала безпосередню участь в реалізації злочинної політики держави-окупанта, спрямованої на зміну демографічного складу населення у Криму.

"Суддя достовірно знала, що з 2014 року жителі Криму мають статус осіб, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Всупереч цьому вона ухвалила рішення про видворення громадянина України з території тимчасово окупованого півострова", - підкреслили у відомстві.

У прокуратурі зазначили, що незаконне рішення було мотивоване нібито відсутністю дозвільних документів та недотриманням правил перебування на території РФ.

"Однак жодні додаткові дозволи окупаційної адміністрації РФ у Криму для проживання громадян України на тимчасово окупованій території півострова за національним законодавством не передбачені", - ідеться в повідомленні.

За словами керівника прокуратури АР Крим та м. Севастополя Ігоря Поночовного, цей випадок став свого роду прецедентом у національній правовій системі. За його словами, така робота органів правопорядку автономії руйнує міф про "безкарність окупаційної влади в Криму".